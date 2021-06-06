، الممثل الأممي لـ"تحالف الحضارات" يزور "اعتدال" ويتعرف على آلية الرصد والتحليل ،

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استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، اليوم في مقر المركز, الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، والوفد المرافق الذي يضم مساعدة الممثل السامي نهال سعد، وأمين عام اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الدكتور عبدالله بن محمد الحميد.
وقال الممثل السامي: "أشجعكم على الاستمرار في الإنجازات، فلديكم نظام وخطة وانسجام في التواصل مع بعضكم بعضًا لتمحيص ما هو موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تواصل التنظيمات المتطرفة بين بعضها بعضًا، وهذا جدًا مهم".
واختتم الوفد زيارته بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُوِّرت داخل المركز.
وقدم الأمين العام للمركز هدية تذكارية إلى الممثل السامي لتحالف الحضارات الذي دون كلمة في سجل زيارات (اعتدال) جاء فيها: "أود أن أهنئ هذا المركز الرائع على إنجازاته في مكافحة التطرف العنيف، وآمل أن يُعزز التعاون بين مركز (اعتدال)، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة(UNAOC) ، مع خالص الشكر والتقدير".
يُذكر أن الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، الخليج 365 وزار مقر (اعتدال) على رأس وفد في (يونيو) 2019م.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 11:45 PM
اطلع على التقنيات المستخدمة ونماذج بُنيت وطُوِّرت داخل المركزالممثل الأممي لـ"تحالف الحضارات" يزور "اعتدال" ويتعرف على آلية الرصد والتحليل
استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، اليوم في مقر المركز, الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، والوفد المرافق الذي يضم مساعدة الممثل السامي نهال سعد، وأمين عام اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الدكتور عبدالله بن محمد الحميد.
وقال الممثل السامي: "أشجعكم على الاستمرار في الإنجازات، فلديكم نظام وخطة وانسجام في التواصل مع بعضكم بعضًا لتمحيص ما هو موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تواصل التنظيمات المتطرفة بين بعضها بعضًا، وهذا جدًا مهم".
واختتم الوفد زيارته بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُوِّرت داخل المركز.
وقدم الأمين العام للمركز هدية تذكارية إلى الممثل السامي لتحالف الحضارات الذي دون كلمة في سجل زيارات (اعتدال) جاء فيها: "أود أن أهنئ هذا المركز الرائع على إنجازاته في مكافحة التطرف العنيف، وآمل أن يُعزز التعاون بين مركز (اعتدال)، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة(UNAOC) ، مع خالص الشكر والتقدير".
يُذكر أن الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، الخليج 365 وزار مقر (اعتدال) على رأس وفد في (يونيو) 2019م.
، الممثل الأممي لـ"تحالف الحضارات" يزور "اعتدال" ويتعرف على آلية الرصد والتحليل ،
المصدر : الخليج 365
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