محمد بن مسعود - الدمام - سعياً نحو الاستقرار الفني، جددت إدارة نادي الطائي، اليوم الأحد، عقد مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي محمد الكوكي لموسم إضافي، ليقوده في أول مواسمه في دوري المحترفين.

وقاد الكوكي (46 عاماً) الطائي إلى التأهل إلى دوري المحترفين، خلال الموسم المقبل، بعد غياب 13 عاماً، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، برصيد 77 نقطة.

وكان المدرب التونسي تولى مهمة تدريب الطائي في نوفمبر الماضي، خلفاً للكرواتي دراجان تالاتيتش، والذي تمت إقالته لسوء النتائج.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 11:37 PM نظير صعود الفريق لدوري المحترفين.. الطائي يجدد مع "الكوكي" نظير صعود الفريق لدوري المحترفين.. الطائي يجدد مع "الكوكي" سعياً نحو الاستقرار الفني، جددت إدارة نادي الطائي، اليوم الأحد، عقد مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي محمد الكوكي لموسم إضافي، ليقوده في أول مواسمه في دوري المحترفين.

وقاد الكوكي (46 عاماً) الطائي إلى التأهل إلى دوري المحترفين، خلال الموسم المقبل، بعد غياب 13 عاماً، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، برصيد 77 نقطة.

وكان المدرب التونسي تولى مهمة تدريب الطائي في نوفمبر الماضي، خلفاً للكرواتي دراجان تالاتيتش، والذي تمت إقالته لسوء النتائج. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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