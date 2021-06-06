شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محافظ التدريب التقني : سنصل لـ 40 كلية مخصصة للبنات قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أحمد الفهيد، إن عدد الكليات المخصصة للفتيات سترتفع من 34 إلى 40 كلية قريبًا.

ونوه، خلال استضافته في برنامج "في العلن"، المذاع على قناة "السعودية"، بأن المؤسسة دشنت كليتين رقميتين للبنات في جدة والرياض.

وأضاف أن العام المقبل سيتم فتح كلية رقمية في الأحساء للبنات، فضلا عن التوسع في البرامج الخاصة بهن.