شكرا لمتابعة خبر عن فهد بن حثلين: أي شخص غير سعودي يساعد في عبث الإبل سيرحل من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، أن أي شخص غير سعودي يساعد في عبث الإبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سوف يرحل من المملكة.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن العقوبات تتضمن أيضا وضع من يعبث في الإبل في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.

يذكر أن نادي الإبل دعا إلى محاربة العبث بالإبل بأنواعه ومراقبة من يمتهن هذه المهنة أو يبيع أدواتها، مناشدًا الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات وتوثيقها بالفيديو وإرسالها عبر رابط التالي:

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