شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المواطن مُنقذ العائلة الكويتية من السرقة: السارق مو طبيعي وترجاني للهرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

سرد المواطن "أحمد العنزي" ما حدث معه حينما أمسك باللص الذي حاول سرقة سيارة تابعة لعائلة كويتية أثناء وقوفها على وضع التشغيل أمام أحد المستشفيات الكويتية.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن السارق سارع في الهرب نحو الطريق السريع، لكنها بادر بشجاعة في اللحاق به، وتمكن بالفعل من ضبطه.

وأضاف أن اللص كان يبلغ من العمر 45 عاما تقريبا، لافتا إلى أن الأخير توسل إليه من أجل تركه يهرب لأن عليه أحكام قضائية، لكنه رفض ذلك، وصمم على تسليمه إلى الشرطة.

وأكد أن السارق لم يكن في حالة طبيعية، لافتا إلى أن قوات الأمن جاءت لموقع الحادث في غضون 6 دقائق، مضيفا أن العائلة الكويتية وبعض ضباط الشرطة قاموا بعدها بشكره على ما فعله.

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