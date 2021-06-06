شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " مشاط " ينفي تحديد عدد الحجيج هذا العام بـ 60 ألفاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن شروط التحصين وتلقي لقاح كورونا للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة أو خارجها.

وقال عبد الفتاح مشاط، خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن التحصين بحالاته الثلاث، والتي تتمثل في الحصول على جرعتين أو التحصين بجرعة واحدة أو التعافي بعد الإصابة، سيكون من بين اشتراطات أداء الحج هذا العام.

وحول استثناء بعض الدول التي تعاني من حالة وبائية متدهورة، أوضح أن الآليات التي تُطبق في الحج تتسم بالشمولية، ولا تُخصص لجهة أو دولة محددة، نافيا ما يجرى تداوله عن تحديد عدد الحجيج بـ 60 ألفاً هذا العام.

وتابع أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي عدد رسمي لحجيج هذا العام، وسوف يتم الإعلان عن أعداد الحجيج بعد الانتهاء من الخطط الخاصة بالتنظيم.