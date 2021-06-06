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بالصور.. لوحة إعلانية في شوارع الرياض مكتوب عليها: " لا تروح أبها.. لا تروح الأحساء "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت لوحة إعلانية معروضة في شوارع الرياض تساؤلات كثيرة بسبب كتابة جملتين غامضتين عليها، حيث انتشرت على نطاق كبير.

وظهر مكتوب على إحدى جانبي اللوحة الإعلانية جملة " لا تروح أبها "، بينما الجانب الآخر مكتوب عليه جملة " لا تروح الأحساء ".

وتفاعل مواطنون مع صورة اللوحة الإعلانية، متسائلين عن الهدف المنشود من كتابة الجملتين بهذا الشكل الغامض.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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