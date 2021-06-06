شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لوحة إعلانية في شوارع الرياض مكتوب عليها: " لا تروح أبها.. لا تروح الأحساء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت لوحة إعلانية معروضة في شوارع الرياض تساؤلات كثيرة بسبب كتابة جملتين غامضتين عليها، حيث انتشرت على نطاق كبير.

وظهر مكتوب على إحدى جانبي اللوحة الإعلانية جملة " لا تروح أبها "، بينما الجانب الآخر مكتوب عليه جملة " لا تروح الأحساء ".

وتفاعل مواطنون مع صورة اللوحة الإعلانية، متسائلين عن الهدف المنشود من كتابة الجملتين بهذا الشكل الغامض.