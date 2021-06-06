شكرا لمتابعة خبر عن مفتي عام المملكة: وضع مصباح على منارة المسجد لبيان أن الصلاة مقامة " بدعة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن وضع مصباح فوق منارة المسجد لبيان أن الصلاة مقامة، عوضًا عن السماعات التي تم الأمر بإغلاقها بعد الإقامة لا أصل له في الشرع.

وأضاف أن وضع مصباح على منارة المسجد لبيان إن الصلاة قد أقيمت يعد نوع من البدع، لافتا إلى أن من يحرص على الصلاة سيأتي مع الأذان أو عند سماع الإقامة، داعيًا من وضع مصباح فوق منارة المسجد إلى إزالته حتى لا يلحقه إثمه وإثم العاملين به.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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