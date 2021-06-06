النائب العام: حسن معاملة المتهمين وحفظ سرية معلوماتهم تسهم في إصلاحهم

الرياض - محمد عبدالله - أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم من شأنها الإسهام في إصلاحهم وإعادة دمجهم مع المجتمع، تطبيقًا لحقوقهم التي كفلها النظام.

جاء ذلك خلال زيارة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمنطقة حائل، يرافقه عددٌ من مسؤولي النيابة, ضمن الجولات التفقدية الميدانية على فروع ودوائر النيابة العامة.

واستهل المعجب الزيارة بلقاء رؤساء دوائر النيابة العامة في المنطقة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة حائل.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى بعدد من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملحوظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

وقال النائب العام خلال اجتماعه بمنسوبي فرع النيابة بالمنطقة: "النيابة العامة تحظى بدعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا الرشيدة، حرصاً منها على توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد، وعلينا جميعاً أن نتعاون لتحقيق تطلعات القيادة، سعياً للوصول للمستهدفات الوطنية الكبرى، متسلحين بعون الله تعالى ثم بهمة شباب وشابات الوطن".