بعد انضمام المملكة رسميًا.. ما مهام مجلس مواءمة المستحضرات الصيدلانية

الرياض - محمد عبدالله - انضمت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء كعضو تنظيمي في المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH).

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في تغريدة لها، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها " المملكة ممثلةً بالغذاء والدواء تنضم كعضوًا تنظيميًا للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH)."

وأشارت الغذاء والدواء إلى أن مجلس مواءمة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري يجمع بين الهيئات والسلطات التنظيمية وكبار صناع الأدوية، موضحة أنه يهدف لوضع المبادئ التوجيهية و تطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بمعايير تقييم جودة وفعالية وسلامة المستحضرات الصيدلانية.

وستتمكن "الهيئة" من خلال المجلس الاطلاع المستمر على أحدث الأنظمة والمعايير، والمشاركة في حوكمة قرارات المجلس، وإبداء الرأي في المتطلبات التقنية والسياسات المستقبلية.

أبرز مهام المجلس

وأضافت هيئة الغذاء و الدواء أن أبرز المهام المكلف به المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنيه للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري تتمثل في:

- التوصيات لتحقيق قدر أكبر من المواءمة في تفسير وتطبيق الأدلة الإرشادية والمتطلبات الفنية لتسجيل المستحضرات الصيدلانية.

- الحوار البناء حول القضايا العلمية بين السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية

- المساهمة في حماية الصحة العامة لصالح المرضى من المنظور الدولي.

وأشارت الغذاء والدواء الى المكاسب المتحققة من انضمامها للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات، في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي وتحقيق الريادة في جميع المجالات في الآتي:

- إظهار الالتزام باعلى المعايير للصحة العامة

- المشاركة في حوكمة قرارات المجلس

- السماح للأعضاء بالمشاركة في المواءمة و التنسيق الدولي

- توفير تواصل مستمر و بناء العلاقات مع مختلف الدول

- إبداء الرأي في المتطلبات التقنية والسياسات المستقبلية

- الاطلاع المستمر على أحدث الأنظمة والمعايير.

يذكر أن "الهيئة" كانت في السابق ممثلة في المجلس كجهة مراقبة، وقبل المجلس عضويتها مؤخرًا بناءً على المشاركة الفعّالة لخبرائها في العديد من اللجان العلمية التابعة له وتطبيقها معايير المجلس الفنية اللازمة على المستحضرات الصيدلانية أثناء خضوعها للتقييم العلمي بغرض تسجيلها وتداولها في المملكة.

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