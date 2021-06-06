«الدفاع» تعلن انطلاق التمرين الجوي المشترك «طويق 2»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 2» في القطاع الأوسط.

وعبر حسابها على «تويتر»، بثت الوزارة مقطع فيديو لجانب من الاستعداد لمناورات «طويق 2»، تحدّث خلاله مقدم طيار محمد بن إبراهيم بن سفيان، قائد تمرين «طويق 2»، قائلًا: انطلقت اليوم الفعاليات بمشاركة العديد من الدول العربية والشقيقة، وسينفّذ التمرين على عدة مراحل مختلفة.

وأضاف بن سفيان: تشمل مراحل تمرين «طويق 2» التخطيط والتنفيذ للعديد من الطلعات الجوية لتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي، وذلك لرفع الجاهزية العملياتية والتدريبية ورفع روح التنافس بين المشاركين.

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