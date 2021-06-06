مشاجرة جماعية بين مواطنتين ومواطن.. وشرطة الرياض تطيح بأطرافها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على أطراف مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وضُبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر.

وأكد متحدث شرطة الرياض، ضبط (13) شخصًا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء وجودهم في موقع المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة جميع أطراف القضية إلى النيابة العامة.