بن حثلين: الترحيل والقائمة السوداء لكل مقيم يساعد في «عبث الإبل»

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، اليوم الأحد، أن عقوبة الترحيل والوضع على القائمة السوداء ستكون بانتظار أي مقيم بالمملكة يساعد في عمليات «عبث الإبل».

أي شخص غير سعودي يساعد في عبث الإبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سوف يرحل من المملكة العربية السعودية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.

قد أعذر من أنذر

— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen)

وأوضح «بن حثلين»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر: «أي شخص غير سعودي يساعد في عبث الإبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سوف يرحل من المملكة العربية السعودية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.. قد أعذر من أنذر».

من جانبه، دعا نادي الإبل إلى التعاون في محاربة العبث بأنواعه ومراقبة من يمتهن هذه المهنة أو يبيع أدواتها.

وأهاب نادي الإبل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالجميع الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات وتوثيقها بالفيديو وإرسالها إليه.