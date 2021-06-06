آلية العمل والحوالات الدولية.. «سريع» يجيب عن الأسئلة الأبرز

الرياض - محمد عبدالله - أجاب نظام المدفوعات الفورية «سريع» على الأسئلة الأكثر شيوعًا والمتداولة حول النظام.

وقال «سريع»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نظام المدفوعات الفورية، مصمم لتسهيل عملية الحوالات البنكية لتتم بشكل فوري على مدار الساعة والأسبوع وطوال أيام السنة.

وعما إذا كان النظام يسمح بإجراء حوالات دولية، قال: "سريع" يعني بالحوالات المحلية فقط، ولا يشمل الحوالات الدولية.

وبشأن الوقت المستغرق لوصول حوالة بنظام المدفوعات الفورية، أكد «سريع» أنها لا تستغرق سوى ثوان معدودة.

وعن وجود تطبيق خاص بنظام المدفوعات الفورية، أوضح «سريع» أنه لا يوجد تطبيق ولكن بإمكان المواطن الاستفادة من النظام عبر قنوات البنك الإلكترونية.

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