«وقاية» تكشف عن ضوابط جمع العينات من المشتبه في إصابتهم بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية» عن إرشادات وضوابط جمع العينات من المشتبه في إصابتهم بكورونا.

وأوضحت «وقاية»، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإرشادات العامة التي تلتزم بها أثناء عملية جمع العينات من المشتبه في إصابتهم بكورونا تتمثل في الأتي:

- يجب على الممارس المخول بجمع العينات عدم دخول الغرفة الخاصة بالنزيل إلا عند اخذ العينة بمسافة لا تتجاوز متر عن باب الغرفة.

- يجب جمع العينة على بعد متر داخل الغرفة

- يجب على الممارس المخول بجمع العينات التقيد بارتداء أدوات الحماية وغسيل الأيدي.

- أن يكون الفريق الجامع للعينات مكون من شخصين على الأقل (شخص يقوم بجمع العينات والأخر للمساعدة ومراقبة العملية).

- عدم إدخال الطاولة المتحركة او الترولي إلى غرفة النزيل وإبقائها بعيدًا بقدر الإمكان عن غرفة النزيل.

- يبقى النزيل عند باب الغرفة في موعد سحب العينات مع التأكيد على عدم فتح الباب إلا عند سحب العينة وعدم الخروج من غرفته.

الاحترازات الأساسية..

وحثت "وقاية" على تطبيق بعض الإرشادات أثناء ارتداء أدوات الحماية والتي تتضمن غسل الأيدي بالماء والصابون أو الجل الكحولي لمدة 40 ثانية قبل ارتداء أدوات الحماية، بالإضافة إلى البدء بارتداء المريول الطبي طويل الاكمام ثم مريول بلاستيكي فوقه ثم قناع عالي الكفاءة بالقياس المناسب للممارس ثم واقي الوجه وأخيراً القفاز.

وحثت على أنه لا يجب تغيير جميع الأدوات الوقائية بين اخذ العينات بين النزلاء إلا في الحالات التالية:

- إن لوحظ على النزيل او تم الإبلاغ عن أعراض تنفسية مشتبهة

- في حال خرق احترازات مكافحة العدوى أثناء أخذ العينة

- في حال العطاس أو تعرض الأدوات لسوائل من الزائر اثناء اخذ العينة، في تلك الحالة يتم تغيير جميع الأدوات يتم تغيير المريول البلاستيكي والقفاز بين كل نزيل ونزيل والقيام بغسل الأيدي بين جمع العينات.

- يتم خلع الأدوات كلياً بعد الانتهاء من الدور في المكان المخصص بالتسلسل التالي "القفاز، واقي الوجه، المريول الطبي، قناع عالي الكفاءة".

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