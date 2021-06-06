«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 14,9 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 14,9 مليون جرعة.

وأوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة.

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، إنه تم تسجيل 984 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (457546) حالة، بينها (9446) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1545) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (440644) حالة بإضافة (1185) حالات تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (7456) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة.