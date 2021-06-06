وأكد موقع «ويندي» للطقس أن الأجواء ستكون حارة على معظم الدول العربية، فتصل درجة الحرارة العظمى على وسط وشرق السعودية وجنوب العراق والكويت والإمارات وعمان إلى 48 درجة مئوية.
من جهته، أوضح الخبير عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الموافق للسابع من يونيو الحالي هو أول أيام مربعانية القيظ، وأول طوالعها «الثريا»، حيث تعد أيام مربعانية القيظ 40 يوما مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، معلنا بداية الصيف فلكيا 11 ذي القعدة 1442، الموافق21 يونيو.
وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن الطقس شهد أمس، سماء غائمة جزئيا، تخللتها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وكان الطقس حارا على معظم مناطق المملكة خاصة على الأجزاء الشرقية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر مربعانية القيظ تلهب الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.