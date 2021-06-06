مربعانية القيظ تلهب الأجواء

كشف خبير الطقس عقيل العقيل عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 49 درجة مئوية.

وأكد موقع «ويندي» للطقس أن الأجواء ستكون حارة على معظم الدول العربية، فتصل درجة الحرارة العظمى على وسط وشرق السعودية وجنوب العراق والكويت والإمارات وعمان إلى 48 درجة مئوية.

من جهته، أوضح الخبير عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الموافق للسابع من يونيو الحالي هو أول أيام مربعانية القيظ، وأول طوالعها «الثريا»، حيث تعد أيام مربعانية القيظ 40 يوما مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، معلنا بداية الصيف فلكيا 11 ذي القعدة 1442، الموافق21 يونيو.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن الطقس شهد أمس، سماء غائمة جزئيا، تخللتها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وكان الطقس حارا على معظم مناطق المملكة خاصة على الأجزاء الشرقية منها.