الحرارة ترفع جودة 14 منتجا زراعيا

بينما تسجل بيانات الطقس اليومية هذه الأيام الـ 48 درجة مئوية وتلامس الـ49 «كدرجة عظمى» خلال ساعات الظهيرة في واحة الأحساء الزراعية، أكد عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، شيخ سوق التمور، عبدالحميد الحليبي لـ«دوت الخليج»، أن اشتداد درجات الحرارة يسهم في سرعة نضوج وجودة 14 منتجًا زراعيًّا تنتجها مزارع الواحة، خاصة في هذه الأيام، التي تسمى مربعانية الصيف.

بشرة الرطب

أوضح الحليبي، أن المحاصيل الزراعية، التي تنضج وترتفع جودتها في الواحة، هي: بشرة الرطب، تلون ثمار النخيل، طباخ البسر في النخيل «تحول الخلال إلى بسر وإلى رطب وإلى تمر»، شتلات الأرز الحساوي، والباميا، والبطيخ، والتين، والبصل، والفلفل، والملوخية، والشمام، والحبحب، وبذور البرسيم، والبمبر، والرمان في نهاية المربعانية، والأترنج في موسم سهيل.

تكريب النخيل

أضاف الخبير الزراعي أن المزارعين، يركزون نشاط أعمالهم في الساعة الأولى من الفجر حتى قبيل ساعات الضحى، ويستأنفون بعد العصر حتى قبيل المغرب، مع وضع قطع قماشية على رؤوسهم للتخفيف من شدة حرارة الشمس أثناء العمل، ومن بين الأعمال الأساسية في مربعانية الصيف قص جريد النخيل «شحاط»، واقتلاع الرواكيب، وتكريب النخيل.

6 أشهر

وأشار مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور المهندس محمد السماعيل، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، متطلبات أساسية لنضوج وإنتاج بعض المنتجات الزراعية، حتى أنها باتت مألوفة للمزارعين، وقد تأقلم المزارع مع درجات الحرارة المرتفعة في مثل هذه الأيام من كل عام، مضيفًا أن فترة الارتفاع الحراري في الأحساء تمتد 6 أشهر في السنة، تبدأ من مايو وحتى أكتوبر، وتشتد الحرارة وتصل إلى ذروتها خلال 3 أشهر (يونيو، يوليو، أغسطس).

المواسم الزراعية

365 يومًا

الصيف 2020 و2021

2020

الأسبوع الأول من يونيو

29 درجة الصغرى

28 العظمى

2021

الأسبوع الأول من يونيو

28 درجة الصغرى

49 العظمى

سهيل 52 يومًا

الوسم 52

المربعانية 40

الشبط 26

العقارب 26

الحميم 26

الذرعان 26

الكنة 39

الثريا 13

التويبع 13

الجوزاء 13

المرزم 13

الكليبين 13