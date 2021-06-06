بشرة الرطب
أوضح الحليبي، أن المحاصيل الزراعية، التي تنضج وترتفع جودتها في الواحة، هي: بشرة الرطب، تلون ثمار النخيل، طباخ البسر في النخيل «تحول الخلال إلى بسر وإلى رطب وإلى تمر»، شتلات الأرز الحساوي، والباميا، والبطيخ، والتين، والبصل، والفلفل، والملوخية، والشمام، والحبحب، وبذور البرسيم، والبمبر، والرمان في نهاية المربعانية، والأترنج في موسم سهيل.
تكريب النخيل
أضاف الخبير الزراعي أن المزارعين، يركزون نشاط أعمالهم في الساعة الأولى من الفجر حتى قبيل ساعات الضحى، ويستأنفون بعد العصر حتى قبيل المغرب، مع وضع قطع قماشية على رؤوسهم للتخفيف من شدة حرارة الشمس أثناء العمل، ومن بين الأعمال الأساسية في مربعانية الصيف قص جريد النخيل «شحاط»، واقتلاع الرواكيب، وتكريب النخيل.
6 أشهر
وأشار مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور المهندس محمد السماعيل، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، متطلبات أساسية لنضوج وإنتاج بعض المنتجات الزراعية، حتى أنها باتت مألوفة للمزارعين، وقد تأقلم المزارع مع درجات الحرارة المرتفعة في مثل هذه الأيام من كل عام، مضيفًا أن فترة الارتفاع الحراري في الأحساء تمتد 6 أشهر في السنة، تبدأ من مايو وحتى أكتوبر، وتشتد الحرارة وتصل إلى ذروتها خلال 3 أشهر (يونيو، يوليو، أغسطس).
المواسم الزراعية
365 يومًا
الصيف 2020 و2021
2020
الأسبوع الأول من يونيو
29 درجة الصغرى
28 العظمى
2021
الأسبوع الأول من يونيو
28 درجة الصغرى
49 العظمى
سهيل 52 يومًا
الوسم 52
المربعانية 40
الشبط 26
العقارب 26
الحميم 26
الذرعان 26
الكنة 39
الثريا 13
التويبع 13
الجوزاء 13
المرزم 13
الكليبين 13
كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة ترفع جودة 14 منتجا زراعيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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