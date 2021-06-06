الجفاف يضرب غابة جدة الشرقية

غابة صناعية
يعد مشروع الغابة الشرقية في مدينة جدة من المشاريع الكبيرة والهامة، حيث تعد تلك الغابة هي أول غابة صناعية في المملكة، وتقع في بريمان بوادي العسلاء شرق جدة على بعد 5.14 كم من طريق الحرمين وعلى مساحة 2.7 مليون متر مربع.
حلول بيئية
وتحتوي الغابة على 160 ألف شجرة على مساحة مليون متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 30 مليون ريال، وكان الهدف من إنشاء الغابة هو استغلال مياه بحيرة الصرف الصحي المعالجة في زراعة غابة وتكوين مسطح أخضر يهدف إلى إيجاد حلول بيئية لمشكلة مياه الصرف الصحي، بتبنى آلية فعالة لاستغلالها في استخدامات مفيدة وخلق تنوع في الأنشطة الترفيهية في مدينة جدة.
وتواصلت «دوت الخليج» مع أمانة جدة منذ أسبوع للرد على بعض الاستفسارات حول الغابة الشرقية وما وصلت إليه، ولم تتلق ردا حتى كتابة التقرير.
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