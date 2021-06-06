عمار السعودية تطور دواسر الدمام

تحسين وتجميل
أوضح أمين المنطقة الشرقية أن هذه هي المرحلة الأولى فى تنفيذ المبادرة بحي الدواسر، وستتبعها مراحل أخرى. كما أن الأمانة تنسق الآن مع الوزارة، لدراسة الأحياء الشعبية فى المنطقة التي ستنفذ فيها المبادرة خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا إلى أن عدد البيوت التي تم تأهيلها فى «الدواسر» بالدمام فى المرحلة الأولى بلغ 40 منزلا، فى حين أن المستهدف 70 منزلا، والمتوقع الانتهاء منها قريبا، مبينا أن «عمار السعودية» انطلقت تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة 250 متطوعا ومتطوعة، أسهموا مع الأمانة في تنفيذ أعمال التحسين والتجميل. كما أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تعزيز جانب جودة الحياة، أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وكذلك نشر ثقافة التطوع.
موقع حيوي
ذكر المهندس أحمد القرعاوي أن المبادرة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة فى وكالة الوزارة للإسكان التنموي، وتم تنفيذها حتى الآن فى 6 مناطق، وتستهدف 17 منطقة على مستوى المملكة، وتحديدا الأحياء الشعبية، لتطوير وتأهيل المناطق الشعبية في المملكة، مشيرا إلى أنه تم اختيار حي الدواسر كونه موقعا حيويا وشعبيا، ومن الأحياء القديمة والعريقة فى الدمام.
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