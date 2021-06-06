عمار السعودية تطور دواسر الدمام

بينما طالب عدد من أهالي مدينة الدمام الجهات المعنية بالالتفات إلى حي الدواسر، واعتباره معلما تراثيا وسياحيا، حيث يعد الأقدم، إذ شيد منذ نحو 70 عاما، شهد الحي أخيرا تدشين مبادرة «عمار السعودية » من قِبل أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي، المهندس أحمد القرعاوي، ووكيل الأمين للخدمات، المهندس زياد مغربل، حيث تشرف على المبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتستهدف تحسين وتجميل الحي ضمن برامج جودة الحياة، وتعزيز ثقافة الـتطوع. تضمنت المبادرة أعمال تحسين المنازل وإنارة الطرق وزراعة المسطحات الخضراء، وبعض أعمال الصيانة المختلفة.

تحسين وتجميل

أوضح أمين المنطقة الشرقية أن هذه هي المرحلة الأولى فى تنفيذ المبادرة بحي الدواسر، وستتبعها مراحل أخرى. كما أن الأمانة تنسق الآن مع الوزارة، لدراسة الأحياء الشعبية فى المنطقة التي ستنفذ فيها المبادرة خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا إلى أن عدد البيوت التي تم تأهيلها فى «الدواسر» بالدمام فى المرحلة الأولى بلغ 40 منزلا، فى حين أن المستهدف 70 منزلا، والمتوقع الانتهاء منها قريبا، مبينا أن «عمار السعودية» انطلقت تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة 250 متطوعا ومتطوعة، أسهموا مع الأمانة في تنفيذ أعمال التحسين والتجميل. كما أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تعزيز جانب جودة الحياة، أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وكذلك نشر ثقافة التطوع.

موقع حيوي

ذكر المهندس أحمد القرعاوي أن المبادرة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة فى وكالة الوزارة للإسكان التنموي، وتم تنفيذها حتى الآن فى 6 مناطق، وتستهدف 17 منطقة على مستوى المملكة، وتحديدا الأحياء الشعبية، لتطوير وتأهيل المناطق الشعبية في المملكة، مشيرا إلى أنه تم اختيار حي الدواسر كونه موقعا حيويا وشعبيا، ومن الأحياء القديمة والعريقة فى الدمام.