نجران تسجل 90 حالة في 5 أيام والعقوبة تنتظر 46 مخالفًا

سجلت منطقة نجران خلال الـ 4 الأيام الماضية 90 إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بواقع 20 إصابة لليوم الواحد، وهذا يعتبر مؤشرًا غير جيد في ظل عدم التزام الكثير بالتعليمات والتقيد بالإرشادات الصحية خصوصًا في المناسبات العائلية والتي يخالف فيها البعض للعدد المسموح والمصرح به.

هذا وكانت شرطة منطقة نجران وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حسب ما صرح به المتحدث الرسمي لشرطة نجران الرائد عبدالله العشوي قد تمكنت من ضبط 46 شخصًا بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.