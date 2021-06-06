القبض على أطراف مشاجرة جماعية في مول بالرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وضُبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر، كما ضُبط (13) شخصًا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء وجودهم في موقع المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة جميع أطراف القضية إلى النيابة العامة.



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