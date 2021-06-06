ماذا قالوا عن رؤية 2030؟



وضعت رؤية 2030 هدفا واضحا طموحا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا، يجد فيه كل مواطنٍ ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا؛ لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، ماذا قالوا عن رؤية السعودية 2030؟

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