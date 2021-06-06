السعودية | “لا تروح” جدة وأبها والأحساء وتبوك.. ما قصة اللوحات الإعلانية الغامضة في شوارع الرياض؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أثارت لوحات إعلانية منتشرة في شوارع مدينة الرياض جدلًا واسعًا، بعدما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن تلك اللوحات عبارات غير واضحة مرتبطة بأسماء بعض مدن المملكة مثل جدة، وتبوك، وأبها، والأحساء، وغيرها.

وتحتوي هذه اللوحات الإعلانية على عبارة واحدة “لا تروح”، وتنوعت بين “لا تروح جدة”، و”لا تروح تبوك”، و”لا تروح أبها”، و”لا تروح الأحساء”.

واختلفت آراء المغردين حول الغرض من تلك اللوحات، فمنهم من رأى أن هذه اللوحات جاءت لتوطين فكرة السياحة داخل مدينة الرياض، من أجل استقطاب المزيد من السياح، وذلك بهدف إنجاح فعاليات الرياض، ومنهم من رأى أنها ستزيد من إصرار البعض للذهاب إلى تلك المدن.