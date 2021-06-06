شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يُعزي رئيس وزراء موريشيوس في وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لدولته ولأسرته في وفاة والده أنيرود جوغنوث رئيس الوزراء السابق.

من جهته، عبر جوغنوث عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وعلى دعم حكومة المملكة لبلاده في مختلف المجالات.