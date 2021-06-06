شكرا لقرائتكم خبر عن «قطان» يصل جنوب السودان في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى جوبا، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار جوبا الدولي، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، بياتريس خميسة واني، ونائب وزيرة الخارجية والتعاون الدولي دينق داو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر.