كويكبان بحجم بوينغ يقتربان من الأرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن كويكبين من الحجم الكبير، سيمران قرب الأرض خلال الأيام القادمة.

حجم كبير:

وذكرت ناسا على موقعها الإلكتروني أن الكوكب الأول 2021 KZ2، يبلغ طوله 30 مترًا ويصل حجمه إلى طائرة ركاب بوينغ 737، وسيمر بالقرب من الأرض يوم الجمعة القادم، أما الكويكب الثاني 2021 JM6، فيفوق طول الأول بـ7 أمتار، كما يتجاوز حجمه طائرة ركاب.

وحددت الوكالة موعد مرور الكويكب الثاني بمحاذاة الأرض يوم السبت 12 يونيو الجاري.

مسار 2021 KT1:

ومن حظ سكان الكوكب أن أقرب خط مرور للكويكبين من الأرض هو الطريق الذي سلكه 2021 KT1 الأسبوع الماضي، إذ كان على بعد أكثر من 7 ملايين كيلومتر.

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