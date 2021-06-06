شعار وهوية جديدة لـ البنك الأهلي السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية، شعاره الجديد الذي يجسّد الرؤية الطموحة لمستقبل البنك، حيث أزاح الستار عن الهويّة الجديدة “معًا نصنع الغد”، وذلك بعد نجاح أكبر عملية اندماج جرت في المنطقة هذا العام بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

قدرة تنافسية:

ويأتي إطلاق الشعار والهوية الجديدين للبنك ليعزز إمكاناته الكبيرة وقدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي سعيًا للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يعكس الشعار الجديد الاستقرار والمكانة المالية للبنك وتطلُّعه نحو المستقبل ووضع البنك الريادي في القطاع المصرفي، سواء في المملكة أو المنطقة.

شعار جديد:

وبدأ البنك استخدام الشعار الجديد على كافة المواد التسويقية والإعلامية وإبرازه على جميع فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار بن عبدالواحد الخضيري، في بيان صحفي أنّ الشعار والهوية الجديدين يُجسدان دعم البنك للجهود الهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بعد إتمام الاندماج التاريخي لتأسيس عملاق مصرفي وقوة مالية إقليمية تستند إلى التاريخ والإرث العريق للبنك كي يواصل مسيرته ليكون “بنك الوطن” عبر تقديم أفضل الفرص للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة على الخريطة المالية العالمية.

وأوضح الخضيري أن إطلاق الهوية الجديدة للبنك الأهلي السعودي يعكس مكانته كأكبر مؤسسة مالية في المملكة، حيث يلعب دورًا رئيسيًّا في التحول الاقتصادي للمملكة بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي في المملكة.

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