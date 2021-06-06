الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

الملك سلمان يعزي هاتفيًّا رئيس وزراء موريشيوس في وفاة والده

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

عزاء:

وأعرب الملك سلمان خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لدولته ولأسرته في وفاة والده أنيرود جوغنوث رئيس الوزراء السابق.

من جهته، عبر دولته عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وعلى دعم حكومة المملكة لبلاده في مختلف المجالات.

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