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شكرا لقرائتكم الوزير الفضلي: لو قابلت مسؤولًا ليس قلقًا فهذا يكون اليوم الذي يغادر فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06
وكانت المملكة قد أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات.
الوزير الفضلي: لو قابلت مسؤولًا ليس قلقًا فهذا يكون اليوم الذي يغادر فيه
أكد أنه مسؤول عن المياه والغذاء ومن الطبيعي أن يكون قلقًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه قلق باستمرار وسيبقى كذلك، حيث إنه مسؤول عن ملف المياه والغذاء، ومن الطبيعي أن يكون قلقًا.
قلق المسؤول:
جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير الفضلي في الفيلم الوثائقي “رحلة التحول في ضوء رؤية المملكة 2030″، حيث أضاف: “لو قابلت مسؤولًا ليس قلقًا فهذا يكون اليوم الذي يغادر فيه”.
وكانت المملكة قد أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات.
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