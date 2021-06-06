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الوزير الفضلي: لو قابلت مسؤولًا ليس قلقًا فهذا يكون اليوم الذي يغادر فيه

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شكرا لقرائتكم الوزير الفضلي: لو قابلت مسؤولًا ليس قلقًا فهذا يكون اليوم الذي يغادر فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

الوزير الفضلي: لو قابلت مسؤولًا ليس قلقًا فهذا يكون اليوم الذي يغادر فيه

أكد أنه مسؤول عن المياه والغذاء ومن الطبيعي أن يكون قلقًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه قلق باستمرار وسيبقى كذلك، حيث إنه مسؤول عن ملف المياه والغذاء، ومن الطبيعي أن يكون قلقًا.

قلق المسؤول: 

جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير الفضلي في الفيلم الوثائقي “رحلة التحول في ضوء رؤية المملكة 2030″، حيث أضاف: “لو قابلت مسؤولًا ليس قلقًا فهذا يكون اليوم الذي يغادر فيه”.

وكانت المملكة قد أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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