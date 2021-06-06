الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

الصحة: لم يثبت علميًّا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من السكري

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه لم يثبت علميًّا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري حتى هذه اللحظة.

المصادر الرسمية:

وأضافت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأحد، أنه يجب الحرص دائمًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحذيرات:

وكان أطباء قد حذروا من الإعلانات المضللة حول العلاج بـ الخلايا الجذعية التي يروج لها بعض السماسرة في خارج المملكة.

يذكر أن العديد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم الترويج لطرق علاج العديد من الأمراض بالخلايا الجذعية.

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