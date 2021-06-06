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الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي الأربعاء المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي الأربعاء المقبل

بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من الأمراء والوزراء

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يدشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من الأمراء والوزراء معرض مشروعات مكة الرقمي والفعاليات المصاحبة له.

موعد التدشين: 

وأكد حساب إمارة مكة المكرمة على موقع تويتر، اليوم الأحد، أنه سيتم تدشين معرض مشروعات مكة الرقمي والفعاليات المصاحبة له يوم الأربعاء المُقبل في قبة جدة.

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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