شكرا لقرائتكم الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06
الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي الأربعاء المقبل
بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من الأمراء والوزراء
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
يدشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من الأمراء والوزراء معرض مشروعات مكة الرقمي والفعاليات المصاحبة له.
موعد التدشين:
وأكد حساب إمارة مكة المكرمة على موقع تويتر، اليوم الأحد، أنه سيتم تدشين معرض مشروعات مكة الرقمي والفعاليات المصاحبة له يوم الأربعاء المُقبل في قبة جدة.
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