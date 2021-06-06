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أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قبل قليل: "أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع رسميًا إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي".
وسبق للمدافع البرازيلي "صاحب 29 عامًا" تمثيل أندية باهيا وجريميو وفيتوريا، أتليتيكو غويانيينسي وبارانا في البرازيل، وكاواساكي فرونتال الياباني وزستافوني ودينامو تبليسي في جورجيا.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 10:03 PM
قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغاليالرائد يدعم صفوفه بالمدافع البرازيلي "رينيه سانتوس"
أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قبل قليل: "أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع رسميًا إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي".
وسبق للمدافع البرازيلي "صاحب 29 عامًا" تمثيل أندية باهيا وجريميو وفيتوريا، أتليتيكو غويانيينسي وبارانا في البرازيل، وكاواساكي فرونتال الياباني وزستافوني ودينامو تبليسي في جورجيا.
، الرائد يدعم صفوفه بالمدافع البرازيلي "رينيه سانتوس" ،
المصدر : الخليج 365
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