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أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن القطاع البيئي يشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ما أسهم في تعزيز الاستدامة البيئية بوساطة قوات الأمن البيئي.
وقال: "بتوجيهات ومتابعة مستمرة من سمو سيدي ولي العهد، يتحقق تطورًا ملحوظًا في الشأن البيئي، وتُسهم وزارة الداخلية من خلال القوات الخاصة للأمن البيئي في تعزيز الاستدامة".
وأضاف عبر حسابه في تويتر: "أنظر بتفاؤل وثقة- بإذن الله- لتحقيق المزيد في المؤشرات الدولية المتخصصة".
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 09:56 PM
قال: أنظر بتفاؤل وثقة لتحقيق المزيد في المؤشرات الدولية المتخصصةوزير الداخلية: القطاع البيئي يشهد تطورًا ملحوظًا بتوجيهات ومتابعة مستمرة من ولي العهد
أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن القطاع البيئي يشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ما أسهم في تعزيز الاستدامة البيئية بوساطة قوات الأمن البيئي.
وقال: "بتوجيهات ومتابعة مستمرة من سمو سيدي ولي العهد، يتحقق تطورًا ملحوظًا في الشأن البيئي، وتُسهم وزارة الداخلية من خلال القوات الخاصة للأمن البيئي في تعزيز الاستدامة".
وأضاف عبر حسابه في تويتر: "أنظر بتفاؤل وثقة- بإذن الله- لتحقيق المزيد في المؤشرات الدولية المتخصصة".
، وزير الداخلية: القطاع البيئي يشهد تطورًا ملحوظًا بتوجيهات ومتابعة مستمرة من ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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