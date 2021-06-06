، بالفيديو.. قتلى وإصابات في إطلاق نار على حفل تخرج بمنطقة ميامي ديد بالولايات المتحدة ،

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قُتِلوا بالرصاص، وأصيب آخرون في ساعة مبكرة صباح الأحد، في ثاني إطلاق نار جماعي في عطلات نهاية الأسبوع بمقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا.
وقال مدير شرطة ميامي ديد فريدي راميريز خلال مؤتمر صحفي: إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحاً في مطعم للشيشة بمركز تجاري بعد حفل تخرج في كيندال.
وأضاف أن وابلاً من إطلاق النار أطلق عندما توقفت سيارتان في مركز التسوق، وفتح شخص داخل إحدى السيارات النار على الأشخاص الذين كانوا يغادرون صالة الشيشة.
وأشارت الشرطة إلى أن رجلين وامرأة قُتِلوا وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى المستشفيات في سيارات خاصة.
وأوضحت السلطات أن المرأة التي قُتِلت بالرصاص كانت ضابطة إصلاحيات في فلوريدا.
بالفيديو.. قتلى وإصابات في إطلاق نار على حفل تخرج بمنطقة ميامي ديد بالولايات المتحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-06
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قُتِلوا بالرصاص، وأصيب آخرون في ساعة مبكرة صباح الأحد، في ثاني إطلاق نار جماعي في عطلات نهاية الأسبوع بمقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا.
وقال مدير شرطة ميامي ديد فريدي راميريز خلال مؤتمر صحفي: إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحاً في مطعم للشيشة بمركز تجاري بعد حفل تخرج في كيندال.
وأضاف أن وابلاً من إطلاق النار أطلق عندما توقفت سيارتان في مركز التسوق، وفتح شخص داخل إحدى السيارات النار على الأشخاص الذين كانوا يغادرون صالة الشيشة.
وأشارت الشرطة إلى أن رجلين وامرأة قُتِلوا وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى المستشفيات في سيارات خاصة.
وأوضحت السلطات أن المرأة التي قُتِلت بالرصاص كانت ضابطة إصلاحيات في فلوريدا.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
07:22 PM
وقع في مطعم للشيشة بمركز تجاري
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قُتِلوا بالرصاص، وأصيب آخرون في ساعة مبكرة صباح الأحد، في ثاني إطلاق نار جماعي في عطلات نهاية الأسبوع بمقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا.
وقال مدير شرطة ميامي ديد فريدي راميريز خلال مؤتمر صحفي: إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحاً في مطعم للشيشة بمركز تجاري بعد حفل تخرج في كيندال.
وأضاف أن وابلاً من إطلاق النار أطلق عندما توقفت سيارتان في مركز التسوق، وفتح شخص داخل إحدى السيارات النار على الأشخاص الذين كانوا يغادرون صالة الشيشة.
وأشارت الشرطة إلى أن رجلين وامرأة قُتِلوا وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى المستشفيات في سيارات خاصة.
وأوضحت السلطات أن المرأة التي قُتِلت بالرصاص كانت ضابطة إصلاحيات في فلوريدا.
، بالفيديو.. قتلى وإصابات في إطلاق نار على حفل تخرج بمنطقة ميامي ديد بالولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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