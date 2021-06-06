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غادر وفد فلسطيني قطاع غزة، اليوم (الأحد)، إلى مصر لبحث إعادة إعمار القطاع عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن الوفد غادر قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح على أن تستمر الزيارة عدة ساعات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل، بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.
وقدرت أوساط محلية في غزة الركام الناتج عن عمليات التدمير للأبراج والبنايات السكنية والمقرات العامة بأكثر من 300 ألف طن، ويتوقع إزالته في عملية قد تستغرق عدة أسابيع.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 09:25 PM
تستمر الزيارة عدة ساعاتوفد فلسطيني يغادر إلى مصر لبحث إعادة إعمار غزة
غادر وفد فلسطيني قطاع غزة، اليوم (الأحد)، إلى مصر لبحث إعادة إعمار القطاع عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن الوفد غادر قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح على أن تستمر الزيارة عدة ساعات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل، بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.
وقدرت أوساط محلية في غزة الركام الناتج عن عمليات التدمير للأبراج والبنايات السكنية والمقرات العامة بأكثر من 300 ألف طن، ويتوقع إزالته في عملية قد تستغرق عدة أسابيع.
، وفد فلسطيني يغادر إلى مصر لبحث إعادة إعمار غزة ،
المصدر : الخليج 365
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