شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: «الأمن البيئي» تسهم في تعزيز الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن الوزارة تسهم من خلال القوات الخاصة للأمن البيئي في تعزيز الاستدامة.

وقال سموه عبر "تويتر": "بتوجيهات ومتابعة مستمرة من سمو سيدي ولي العهد، يتحقق تطوراً ملحوظاً في الشأن البيئي، وتسهم وزارة الداخلية من خلال القوات الخاصة للأمن البيئي في تعزيز الاستدامة".

وأضاف سموه قائلا: "أنظر بتفاؤل وثقة -بإذن الله- لتحقيق المزيد في المؤشرات الدولية المتخصصة".