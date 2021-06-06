شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: معدل الحالات عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسجيل 984 ‏إصابة جديدة و1185 حالات تعافٍ

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوعي المجتمعي أسهم في انخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا، حاثاً على مواصلة الالتزام للوصول إلى الاتجاهات الإيجابية من خلال أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية, مشيراً إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تعد خطرة وليست كما يشاع عنها.

وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن اللقاحات ذات مأمونية عالية والتردد في أخذها يعد أمراً خطيراً , مبيناً أن الإقبال على أخذ اللقاح حول العالم في تزايد مستمر حيث بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح أكثر من ملياري شخص تقريبًا.

وشدّد على أهمية الحرص على التباعد والمسافة الآمنة خلال المناسبات والاجتماعات، مشيرا إلى أن اللقاح يقلل من فرص العدوى، كما يحد من المرض الشديد.

وعن سير اللقاحات في المملكة أوضح الدكتور العبدالعالي أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 14852246 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا الى الأمان, موضحاً أن هناك العديد المعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات التي تلقى رواجاً كبيراً, محذراً من تداولها.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تسجيل 984 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (457546) حالة، من بينها (9446) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1545) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (440644) حالة بإضافة (1185) حالات تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (7456) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة.