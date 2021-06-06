توقعات بفوز حزب ميركل في انتخابات سكسونيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت وسائل إعلام ألمانية فوز حزب المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية بولاية ساكسونيا آنهالت بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وأشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى أن حزب ميركل "المسيحي الديمقراطي" فاز في انتخابات ولاية ساكسونيا آنهالت بفارق كبير عن أقرب منافسيه.



ووفقا لهذه التوقعات، حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني بعد حزب ميركل، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت هذه التوقعات أن "الحزب المسيحي" في ساكسونيا آنهالت الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة راينر هازلوف حصل على ما يتراوح بين 35 و36%، تلاه حزب "البديل" بما يتراوح بين 5ر22 و5ر23% وهي نسبة أقل من التي كان قد حصل عليها في الانتخابات السابقة.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسب التوقعات، على ما يتراوح بين 8 و5ر8% فيما حصل حزب "اليسار" على 11% و"الخضر" على ما يتراوح بين 6 و5ر6%، والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 5ر6 و7%.

يشار إلى أن الولاية يحكمها ائتلاف يضم المسيحيين والاشتراكيين والخضر منذ عام 2016، وهو أول ائتلاف من نوعه يحكم في ألمانيا ويطلق على هذا الائتلاف، ائتلاف كينيا لأن ألوان أحزاب هذا الائتلاف تماثل ألوان علم كينيا (الأسود للحزب المسيحي والأحمر للحزب الاشتراكي والأخضر لحزب الخضر).

وكان هازلوف أعلن خلال الحملة الانتخابية رفضه للدخول في ائتلاف مع البديل.