اشتباكات بين الأمن الأردني وأنصار النائب العجارمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أعلن الأمن الأردني إصابة 4 من عناصره في أعمال شغب في منطقة ناعور جنوب عمان قام بها أنصار عضو مجلس نواب تم فصله اليوم.

وقام أنصار النائب أسامة العجارمة الذي قرر مجلس النواب في جلسة طارئة الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة فصله، بأعمال شغب وإطلاق نار.



وقال بيان عن الناطق الإعلامي باسم الأمن الأردني إن "قوة أمنية تعاملت مساء السبت، مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة أشخاص في منطقة ناعور" بجنوب عمان.

وحذر الأمن الأردني من أنه سيتعامل بكل حزم مع مثل هذه الأفعال، قائلا: "إن القوة الأمنية لن تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل مع هكذا أفعال بكل حزم".

وصوت مجلس النواب الأردني، الأحد، على فصل النائب أسامة العجارمة، مؤكدا رفضه المساس بمكانة ومنزلة الملك عبدالله الثاني.