وزير الداخلية: تطور ملحوظ في الشأن البيئي وأنظر بتفاؤل لتحقيق المزيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الوزارة تسهم من خلال القوات الخاصة للأمن البيئي في تعزيز الاستدامة.

تطور ملحوظ:

وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إنه بتوجيهات ومتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتحقق تطور ملحوظ في الشأن البيئي، وتسهم وزارة الداخلية من خلال القوات الخاصة للأمن البيئي في تعزيز الاستدامة، أنظر بتفاؤل وثقة- بإذن الله- لتحقيق المزيد في المؤشرات الدولية المتخصصة.

وأعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم، إيقاف 21 مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات رعي في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

إجراءات نظامية:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 983 رأسًا من الإبل، و50 رأسًا من الغنم، فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

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