الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

إيقاف 21 مخالفًا لنظام البيئة وضبط 983 رأسًا من الإبل

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي إيقاف 21 مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات رعي في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

إجراءات نظامية:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 983 رأسًا من الإبل، و50 رأسًا من الغنم، فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

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