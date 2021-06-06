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شكرا لقرائتكم إيقاف 21 مخالفًا لنظام البيئة وضبط 983 رأسًا من الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06
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إيقاف 21 مخالفًا لنظام البيئة وضبط 983 رأسًا من الإبل
ارتكبوا مخالفات رعي في أماكن ممنوعة
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي إيقاف 21 مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات رعي في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
إجراءات نظامية:
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 983 رأسًا من الإبل، و50 رأسًا من الغنم، فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.
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