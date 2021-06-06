متحور دلتا يرعب العالم وينتقل أسرع بـ 40%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

لا تزال سلالة “دلتا” المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تبث الرعب في العالم، لاسيما في الهند وبريطانيا اللتين عانتا كثيرًا من تداعيات الوباء وتحوراته.

والجديد اليوم كشفه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الذي أفاد الأحد، بأن متحور دلتا من فيروس كورونا الذي يهدد رفع ما تبقى من قيود في المملكة المتحدة، ينتقل 40% أكثر من المتحور ألفًا الذي كان سائدًا في البلاد.

وأوضح لشبكة “بي بي سي” نقلًا عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة، أن أفضل تقدير لميزة التزايد، كما نسميها، هو حوالي 40%، بحسب “سكاي نيوز”.

الأكثر تضررًا:

كما كشف الوزير البريطاني أنه ورغم الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة، ليراوح بين 5 آلاف و6 آلاف حالة يوميًّا، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات لا يزال مستقرًّا، مؤكدًا أن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم.

الجدير ذكره أن بريطانيا تعد البلد الأكثر تضررًا في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، وقد طعمت 40 مليون ساكن بجرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقى أكثر من 27 مليون شخص جرعة ثانية.

شكوك:

إلا أن وصول متحور دلتا الذي رصد أول مرة في إبريل في الهند، وهو السائد الآن في المملكة المتحدة، وفق التقديرات، صار يطرح شكوكًا حول إمكانية رفع آخر القيود في 21 يونيو.

وبحلول ذلك التاريخ، سيتم تحصين حوالي 3 أخماس البالغين بشكل كامل، بحسب مات هانكوك، في حين يبلغ عدد المحصنين حاليًّا 52%.

إلى ذلك، أشارت بعض الصحف البريطانية، إلى أن الحكومة تعتزم تأجيل موعد آخر القيود لأسبوعين، فيما من المتوقع إعلان هذا القرار في 14 يونيو.

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