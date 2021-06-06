رئيس تطوير بوابة الدرعية : محمد بن سلمان قائد طموح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية، جيري إنزيريلو، في حوار مع موقع Hotelier Middle East، عند سؤاله عن كيف يبدو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن قرب، إنه يتمتع بكل صفات القائد الطموح.

وتابع: أحيانًا يعتقد الأشخاص الذين لا يعرفونه أنه يمكن أن يكون شخصية قاسية، وفي حقيقة الأمر، فبمجرد أن يجمعك لقاء به ستجد أنه شخصية ذكية للغاية وواثقة، كما أنه شخص عادل بشكل لا يصدق.

وأردف: إذا كنت كصاحب مشروع لا أؤمن بجزء من الخطة الموضوعة وأرى أنها غير مناسبة، أقول على الفور لولي العهد إني غير مرتاح، حينها نجد شخصية مرنة تسألنا لماذا؟ وكيف درست الأمر؟ وما هي الخيارات الأخرى؟ وما هي توصياتنا؟

واستطرد رجل الأعمال الذي يعد من أحد كبار المديرين التنفيذيين لشركة فوربس الشرق الأوسط، في الشرق الأوسط؛ بفضل دوره كرئيس تنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية قائلًا: أستطيع القول إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمكنه أن يحفزك لتظهر النسخة الأفضل من ذاتك.

سوق سعودي ضخم قادر على استيعاب السياح

وجاء ذلك في إطار الحديث عن مشروع بوابة الدرعية الذي يعد جزءًا من مشروعات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والإيرادات بعيدًا عن النفط، بالإضافة إلى الحديث عن المشروعات السياحية الضخمة.

وفي هذا الإطار قال إنزيريلو: هناك سوق سعودي ضخم قادر على استيعاب السياح من جميع أنحاء العالم، مفسرًا: تتمتع المملكة بالكثير من التنوع والأصالة.

السياحة السعودية في السياق الإقليمي

واختتم إنزيريلو حواره قائلًا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا ينظر إلى السياحة في السياق السعودي فقط بل ينظر إليه في سياق إقليمي، إنه يريد أن يأتي الناس من جميع أنحاء العالم لرؤية الأهرامات ودبي والبتراء والدرعية والقدية ونيوم أيضًا.



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