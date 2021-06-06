فريق ماكلارين ناعيًا وفاة منصور عجّة: سيبقى محفورًا في القلب والروح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

توفي رجل الأعمال منصور عجّة، اليوم الأحد،عن عمر ناهز 68 عامًا في منزله في مدينة جنيف السويسرية.

فريق ماكلارين ينعى رحيل منصور عجّة:

ونعى فريق “ماكلارين رايسينغ” البريطاني لسباقات السيارات والمشارك في بطولة العالم “فورمولا 1″، وفاة أحد ملاكه رجل الأعمال منصور عجّة.

وأعلن زاك براون رئيس مجلس إدارة مكلارين، اليوم الأحد، وفاة منصور عجّة، بالقول: “رحيل منصور عجة أحزن الجميع في فريق مكلارين”.

وأضاف زاك براون، في بيان صادر عنه اليوم، قائلًا: “منصور محفور في قلب وروح هذا الفريق لحوالي 40 عامًا وساهم بشكل جوهري في نجاحه، كان متسابقًا حقيقيًا بكل معنى الكلمة”.

وختم بالقول: “الجميع في مكلارين يعرب عن حزنه العميق لكل عائلته”.

نبذة عن حياة منصور عجّة:

منصور عجة هو رجل أعمال فرنسي وُلد في المملكة العربية السعودية ويملك جزءًا من تقنيات دافنت غارد، وهي شركة قابضة مقرها في لوكسمبورغ ولها مصالح في جميع أنحاء العالم، وهو الرئيس التنفيذي لشركة دافنت غارد التي تمتلك 21 ٪ من مجموعة ماكلارين للتكنولوجيا، وأهمها فريق ماكلارين فورمولا 1.

بدأ عجة في الاستحواذ على أسهم مكلارين منذ عام 1984 وعمل مع المدير السابق رون دينيس، حيث ساعد الفريق على الفوز بعدة ألقاب في بطولة العالم عن طريق أمثال نيكي لاودا والان بروست وايرتون سينا.

واستثمر عجة في أسهم مجموعة “تاج” العالمية الشهيرة والتي أمدت مكلارين بالمحركات، مما ساعد الفريق على التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة العالم بين عامي 1984 و1986، علمًا بأن الفريق أحرز عشرة من أصل 12 لقبًا له في بطولة العالم بعد قدوم عجة.

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