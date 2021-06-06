مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

مستوطنون يقتحمون الأقصى:

وأقدم 68 مستوطنًا، على اقتحام المسجد الأقصى وقاموا بجولة استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروها من جهة باب السلسلة.

وجاءت هذه الاقتحامات قبيل “مسيرة الأعلام” الاستفزازية المقرر لها في القدس يوم الخميس القادم”، بحسب “روسيا اليوم”.

ومن المقرر أن تدخل مسيرة الأعلام التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين، مساء الخميس القادم إلى البلدة القديمة عبر عدة أبواب، للوصول إلى حائط البراق، مرورًا بأزقة القدس والحي الإسلامي، ليدعون إلى هدم المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم بدلًا منه.

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