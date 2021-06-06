حساب المواطن: عدم أهلية التابع لا تؤثر على أهلية المستفيد الرئيسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أن عدم أهلية التابع لا تؤثر على أهلية المستفيد الرئيسي وبقية التابعين.

وتابع البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الأحد، أنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع غير المؤهل، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

تفاصيل الدفعة الـ 42:

وفي وقت سابق أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وبين القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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