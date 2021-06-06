إغلاق 4 منشآت تجارية في مكة ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة جولات مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط 5 مخالفات لعدم ‫الامتثال‬ للتدابير الوقائية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

جولات رقابية:

من جانب آخر قامت أمانة العاصمة المقدسة بجولات رقابية على الحدائق العامة لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوفر بها وسائل سلامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

متابعة ومراقبة:

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعة ومراقبة جميع المنشآت التجارية، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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