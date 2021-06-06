الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

استشاري: الخلايا الجذعية تعالج أنواعًا محددة من الأمراض وغير ذلك خطيرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض مروان شاهين، أن زراعة الخلايا الجذعية تُجرى لعلاج أنواع محددة من أمراض الدم والسرطان، وما عدا ذلك يحمل مخاطر عالية للمريض.

شائعات:

وشدد شاهين خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الأحد، على أنه يجب الحذر من الانسياق خلف الشائعات.

تحذيرات:

وكان أطباء قد حذروا من الإعلانات المضللة حول العلاج بـ الخلايا الجذعية التي يروج لها بعض السماسرة في خارج المملكة.

يذكر أن العديد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم الترويج لطرق علاج العديد من الأمراض بالخلايا الجذعية.

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