انطلاق مناورات التمرين الجوي طويق 2 بمشاركة 7 دول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت اليوم مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط ( طويق 2 ) وذلك بحضور قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني ورؤساء الوفود المشاركة.

أهمية تمرين طويق 2

ويأتي تمرين ( طويق 2 ) الذي يتطلب مستوى عاليًا من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية، وبمشاركة واسعة من عدد من الدول العربية وهي: سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، كما تشارك كل من الكويت، والبحرين كمراقبين.

أهداف التمرين

ويستمر التمرين لمدة أسبوعين ويهدف لرفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي.

من جانبه أوضح قائد التمرين المقدم الطيران محمد إبراهيم بن سفيان بأن انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط (طويق 2 ) الذي يشارك فيه العديد من الدول العربية الشقيقة، والذي سينفذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية، ويهدف التمرين لرفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.

الجدير بالذكر أنه تم اكتمال وصول كافة القوات الجوية المشاركة بالتمرين يوم الجمعة لقاعدة الأمير سلطان الجوية في القطاع الأوسط بكافة أطقمها الجوية والفنية والإدارية.



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